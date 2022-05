Klopp supera Guardiola e leva prêmio de melhor técnico do Campeonato Inglês

Se não conseguiu desbancar o Manchester City no Campeonato Inglês, o técnico alemão Jürgen Klopp, do Liverpool, pelo menos pode comemorar o prêmio de melhor treinador da competição. Ele superou o rival Pep Guardiola tanto na premiação da Premier League, a liga que organiza a competição, quanto na da Associação dos Treinadores.

O treinador alemão, de 54 anos, levou a melhor sobre Guardiola numa combinação de votação popular com votos de especialistas. Os outros finalistas eram foram Eddie Howe, do Newcastle, Patrick Vieira, do Crystal Palace, e Thomas Frank, do Brentford. Foi a segunda vez que Klopp conquistou este prêmio.

O técnico do Liverpool superou Guardiola por conta da campanha de superação da sua equipe ao longo do Inglês. Após um fraco início de competição, o Liverpool anulou a vantagem de 14 pontos do City na liderança e terminou o Inglês com 92 pontos, apenas um atrás do rival, que acabou ficando com o título numa rodada final emocionante, decidida somente nos últimos minutos.

Klopp também foi reconhecido pela Associação dos Treinadores (LMA, na sigla em inglês), por sua performance ao longo do Campeonato Inglês, encerrado no fim de semana. Antes do vice, 0 treinador conquistou a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa.

No sábado, poderá obter nova conquista. O Liverpool decide a Liga dos Campeões da Europa contra o Real Madrid, em Paris. Será a terceira final do time na competição sob o comando do alemão. Nas anteriores, perdeu uma, justamente para o adversário espanhol, e venceu outra, sobre o Tottenham.