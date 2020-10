Klopp ironiza Tite após lesão de Fabinho: 'Ele nunca o coloca para jogar'

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, ironizou nesta terça-feira Tite, treinador da seleção brasileira, após a lesão sofrida pelo volante Fabinho em jogo da Liga dos Campeões. Ao ser questionado sobre se o jogador faria falta à seleção brasileira, o alemão disse que o técnico brasileiro "nunca o coloca para jogar".

"Não sei se o Tite está tão preocupado, porque ele nunca o coloca para jogar. Então, provavelmente ele só não vai ficar sentado no banco nos próximos três jogos da seleção", afirmou Klopp, em entrevista ao canal Esporte Interativo.

As declarações do treinador do Liverpool foram feitas logo após a vitória por 2 a 0 sobre o Midtjylland, da Dinamarca, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Fabinho deixou a partida ainda no primeiro tempo, lesionado. O volante vinha atuando improvisado na zaga devido a outros problemas de contusão no time.

O jogador ainda será avaliado pelo departamento médico do Liverpool. Mas deve virar desfalque para as próximas partidas da equipe inglesa e pode se tornar baixa também na seleção brasileira. Ele foi convocado por Tite na sexta-feira passada para os jogos contra Venezuela e Uruguai, nos dias 13 e 17 de novembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Fabinho soma 12 jogos pela seleção brasileira, sendo oito deles sob o comando de Tite. Com o treinador, o volante foi titular em apenas três partidas. Nas outras cinco, entrou no decorrer dos confrontos.