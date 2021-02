Klopp joga a toalha e diz que Liverpool está fora da briga pelo título do Inglês

Atual campeão inglês, o técnico Jürgen Klopp jogou a toalha neste sábado na briga pelo bicampeonato, após nova derrota do Liverpool. O time levou uma virada do Leicester City, por 3 a 1, e afastou ainda mais os atuais campeões dos primeiros colocados. Treze pontos separam o Liverpool do líder Manchester City.

Ao ser questionado sobre se estava desistindo do título, o treinador respondeu: "Sim. Eu não consigo acreditar, mas sim". Foi a terceira derrota seguida do Liverpool no Inglês, estacionando nos 40 pontos, contra 53 do City, que ainda tem um jogo a menos que os demais na briga pelo troféu do campeonato.

"Eu não acho que vamos recuperar esta distância neste ano. Precisamos ganhar mais jogos. Hoje houve algumas coisas boas no jogo. Mas temos que evitar erros e enganos", declarou Klopp, referindo-se a falhas da equipe no segundo tempo. Os erros custaram três gols do Leicester em apenas sete minutos.

Um deles foi cometido pelo goleiro Alisson, da seleção brasileira. Ele saiu mal, ao tentar dar um chutão, fora da área. Na rodada passada, já havia falhado em dois lances importantes, permitindo a goleada do City por 4 a 1.

"Alisson fez um ótimo jogo. E aí naquele momento ele saiu do jogo. Eu não o ouvi gritando", disse Klopp, sobre o lance, em que Alisson saiu do gol e acabou se chocando com a própria zaga.

O treinador admitiu que sua equipe precisará mostrar evolução nos próximos jogos. "Temos que dar passos para a frente, melhorar o desempenho e os resultados estão ligados a isso. Somos bons o suficientes para ganhar o título por longos períodos, mas não até o fim."