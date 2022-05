Jürgen Klopp elogia virada do Real Madrid sobre o Manchester City: 'Foi incrível'

O técnico Jürgen Klopp, do Liverpool, ficou impressionado com a virada conquistada pelo Real Madrid diante do Manchester City nos minutos finais e a classificação para a final da Liga dos Campeões obtida na prorrogação. O alemão já está de olho na final do dia 28 de maio, em Paris, quando terá a chance de se vingar da derrota para o mesmo adversário em 2018.

"Quando perdemos a final em 2018, meu objetivo era ter disputado outra final no ano seguinte contra eles, mas foi contra o Tottenham. Isso parece destino", disse Klopp, nesta sexta-feira, na véspera do duelo com os Spurs pelo Campeonato Inglês.

"Foi estranho e lamentável para o City, mas o que o Madrid fez foi incrível. Eles conseguiram passar contra PSG, Chelsea e City. Se você elimina esses três rivais, você definitivamente merece estar na final. Será um grande jogo", disse o treinador, que comandou o time inglês na vitória sobre o Villarreal, por 3 a 2, na Espanha, para se garantir também na decisão do título europeu.

"Estou feliz por jogar a final e ter a chance de ganhar o título. Mas antes disso há vários jogos pela frente,

então seria bom se as perguntas sobre o Madrid parassem por enquanto. Vamos trabalhar", disse o comandante do Liverpool, time segundo colocado no Inglês, com 82pontos, um atrás do City, restando quatro rodadas para o final da competição.