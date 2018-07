Klopp nega que Liverpool irá negociar Philippe Coutinho: "Não somos um clube vendedor"

O técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, negou que o clube inglês tenha intenção de vender o meiocampista Philippe Coutinho a qualquer outro clube. A imprensa inglesa relatou uma proposta do Barcelona pelo brasileiro nesta semana, no valor total de 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 290 milhões).

"Sim (ele não está à venda). É tudo o que posso dizer. E isso não é de quinta-feira ou dessa manhã. Isso nunca foi diferente. 'Phil' é muito importante para nós, e está tentando entrar no ritmo, mas não há dúvidas sobre sua qualidade. Ele é muito inteligente tanto ofensivamente quanto defensivamente", comentou o técnico alemão sobre o jogador em entrevista coletiva.

"Eu não estou surpreso que outros clubes estejam interessados em nossos jogadores. Algumas pessoas obviamente veem que temos bons atletas. Mas é importante passar a mensagem: não somos um time vendedor. Nós acreditamos em trabalhar e se desenvolver conjuntamente. Queremos dar o próximo passo juntos e para isso precisamos permanecer juntos", ressaltou Klopp, negando que tenha interesse em vender os principais destaques do elenco dos Reds.

Philippe Coutinho renovou o contrato com o Liverpool no início de 2017, com um acordo válido por 5 anos. Segundo o jornal The Guardian, o contrato não possui uma cláusula de rescisão - assim, o clube inglês poderia negar qualquer proposta, caso não tenha interesse em vender o brasileiro.

O Barcelona deseja contratar Coutinho para substituir Iniesta, que tem 33 anos e está em seu último ano de contrato. Outra opção para a posição seria Marco Verratti, do PSG. Na atual janela de transferências, o Barcelona trouxe apenas o lateral direito Nélson Semedo e o atacante Gerard Deulofeu.

Coutinho está com o Liverpool em pré-temporada na China, onde o clube joga um torneio amistoso organizado pela Premier League.