Klopp pede cadência ao Liverpool em sua primeira partida no Anfield Road Depois de estrear com um empate por 0 a 0 diante do Tottenham no último fim de semana, o técnico Jürgen Klopp comandará o Liverpool pela primeira vez no Anfield Road diante do Rubin Kazan, nesta quinta-feira, pela Liga Europa. E o treinador pediu que seus jogadores cadenciem o jogo, sem afobação.