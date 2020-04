Klopp pode trocar o Liverpool pela seleção alemão, diz jornal

Um dos técnicos mais badalados do futebol mundial, Jurgen Klopp pode trocar o Liverpool pela seleção alemão após a Copa do Mundo de 2022. De acordo com o jornal inglês Mirror, o treinador alemão é o mais cotado para substituir Joachim Low, que deve deixar o cargo.

Ainda de acordo com o jornal, Klopp já disse algumas vezes que é um sonho de criança comandar a seleção de seu país. Seu nome chegou a ser cogitado em outros momentos, mas os bons resultados de Low o mantiveram no cargo.

Entretanto, a má campanha na Copa da Rússia, em 2018, e o natural desgaste de quem está no cargo desde 2006, podem fazer com que ele deixe o cargo após o Mundial no Catar. Na seleção, Low teve como grande feito a conquista da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Já Klopp é ídolo no Liverpool. No clube inglês desde 2015, ele conquistou a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes, em cima do Flamengo, no ano passado. No total, ele tem 155 vitórias em 256 jogos no comando do time inglês.