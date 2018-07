Klopp projeta 'revanche' do Borussia contra Olympique

"Como disse, não é possível comprar experiência. Você precisa conquistar isso e nós conquistamos a nossa. Dois anos atrás, jogamos um bom futebol e perdemos por uma margem surpreendentemente grande, especialmente em Marselha, e então perdemos aqui também. Sentimos sim um pouco de revanche no ar. Não muito, mas um pouco", comentou, nesta segunda.

Apesar do sentimento de revanche do treinador, ele não poderá comandar sua equipe do banco nesta terça, já que foi expulso diante do Napoli, na derrota por 2 a 1 na estreia do Borussia na Liga dos Campeões. Klopp, no entanto, minimizou sua importância à beira do gramado e fez questão de exaltar seu auxiliar, Zeljko Buvac.

"A suspensão por uma partida não é problema. O Mats (Hummels, zagueiro) disse hoje que não importa se estou sentado na fileira 1 ou 16, há a possibilidade de mudar a partida. Mas é muito mais problemático eu não poder estar no vestiário antes do jogo e no intervalo. Zeljko Buvac é o melhor técnico que conheço. Ele apenas não gosta do show que vem com o futebol. Por isso estou aqui", disse.