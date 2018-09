Klopp reclama do calendário na Inglaterra: 'Torcem para ninguém ir longe em todos os torneios'

Jürgen Klopp foi mais um técnico a se juntar às comuns reclamações quanto ao calendário do futebol na Inglaterra. Em coletiva de imprensa antes da partida contra o Chelsea, pela Copa da Liga - competição nacional menos valorizada pelos times grandes do país -, o treinador do Liverpool fez uma brincadeira que deixou clara sua insatisfação.

"Com a Copa da Liga, Copa da Inglaterra, competições europeias... a FA (entidade que organiza o futebol) deve torcer para que ninguém vá longe em todas as competições porque é impossível lidar com isso", ironizou o treinador alemão.

O Liverpool vem em uma maratona de jogos desde a última data Fifa. Além do jogo contra o Chelsea pela Copa da Liga, a equipe vermelha enfrenta o Napoli pela Liga dos Campeões e o Chelsea e o Manchester City nas próximas rodadas do Campeonato Inglês.

Na coletiva, Klopp também revelou que irá utilizar o goleiro Simon Mignolet na partida diante do Chelsea. "É a única coisa que vou confirmar. Todo o resto, vocês terão que esperar até amanhã. Mas será um bom time, acreditem em mim", afirmou o técnico, que disse que o goleiro tem treinado bem após se tornar reserva e não ter sido negociado na última janela de transferências.

Reclamações como as de Klopp são frequentes na Inglaterra. Com três competições nacionais - o Campeonato Inglês em pontos corridos com 38 rodadas e duas Copas em mata-mata, além das competições europeias, os jogadores atuam a cada três dias em diversos meses do calendário, especialmente entre setembro e janeiro.