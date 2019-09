Klopp reduz favoritismo do Liverpool e cita City como 'melhor do mundo'

Um dia antes de o Liverpool estrear nesta próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, o técnico Jürgen Klopp tratou de minimizar o favoritismo dos atuais vencedores da competição ao apontar nesta segunda-feira o Manchester City como o "melhor time do mundo" na atualidade.

O treinador alemão deu esta surpreendente declaração em entrevista coletiva em Nápoles, na Itália, onde nesta terça a sua equipe enfrenta o Napoli, às 16 horas (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo E do torneio continental. No mesmo horário, RB Salzburg e Genk se enfrentam na Áustria pela jornada inicial desta chave.

Klopp elogiou o City ao comentar o fato de que o Liverpool abrirá esta edição da Liga dos Campeões com um inevitável favoritismo após ter faturado o título europeu na temporada passada. "Nós não podemos ser o melhor time na Europa porque o Manchester City é o melhor time do mundo, que é do mesmo planeta, eu acho", brincou o comandante.

O técnico também enfatizou que a sua equipe "não sente o fardo como atual campeã" da Europa, assim como o meio-campista Jordan Henderson, que também deu entrevista coletiva nesta segunda-feira, tratou de conter a empolgação após ter sido vencedor do principal torneio de clubes do Velho Continente.

Join us LIVE from Naples, as the boss and skipper preview tomorrow’s clash with @sscnapoli #NAPLIV https://t.co/zujfre3bau — Liverpool FC (@LFC) September 16, 2019

"Está muito cedo para dizer que nós somos favoritos, nós começamos bem (esta temporada), mas nós ainda podemos melhorar", ressaltou o atleta, se referindo ao fato que o Liverpool conquistou cinco vitórias em seus cinco primeiros jogos nesta edição do Campeonato Inglês, do qual é o atual líder disparado, com 15 pontos, cinco atrás do Manchester City, hoje o segundo colocado.