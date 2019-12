Klopp revela que terá 'tripla missão' nesta terça-feira pelo Liverpool em Doha

O técnico Jurgen Klopp revelou que terá uma "tripla missão" nesta terça-feira em Doha, no Catar, onde o Liverpool fará na quarta a sua estreia no Mundial de Clubes da Fifa, já pelas semifinais, contra o Monterrey, do México. O alemão começará o dia comandando o último treinamento da equipe antes do duelo contra os mexicanos, concederá entrevista coletiva e terá uma noite bem agitada.

Klopp e seus auxiliares confirmaram que estarão presentes no estádio Khalifa International para assistir ao jogo entre Flamengo e Al Hilal, da Arábia Saudita, pela primeira semifinal do Mundial de Clubes. Mas terão que deixar o local pouco antes do final do duelo para voltarem rapidamente ao hotel. Todos pretendem acompanhar a partida do Liverpool, com seu time sub-23 comandado pelo técnico Neil Critchley, contra o Aston Villa, em Birmingham, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa.

"Será muito bom. Amanhã (terça-feira) à noite vamos começar assistindo a outra semifinal ao vivo no estádio. Penso que será possível. E então vamos sair de lá um pouco antes (do final) e sentar na frente da televisão para ver o jogo (pela Copa da Liga Inglesa)", revelou Klopp, em declarações ao site oficial do Liverpool. "Será absolutamente incrível. Estou encantado pelo que os garotos podem fazer".

Além das preocupações com o time principal no Mundial de Clubes e com o sub-23 na Copa da Liga Inglesa, Klopp teve que comentar nesta segunda-feira sobre a Liga dos Campeões da Europa. Atual campeão, o Liverpool foi sorteado para enfrentar o Atlético de Madrid na fase de oitavas de final, com jogos em fevereiro e março do ano que vem. O treinador prevê inúmeras dificuldades para sua equipe.

"Foi um sorteio interessante. Pensei antes que poderíamos enfrentar um dos dois clubes de Madri (Real Madrid e Atlético de Madrid ficaram em segundo lugar em seus grupos) e assim aconteceu. Madri é um lugar onde temos boas recordações e teremos dificuldades. Não creio que Simeone (técnico do Atlético) esteja feliz também de ter de encarar o Liverpool", afirmou Klopp, lembrando da conquista da Liga dos Campeões com a vitória sobre o Tottenham no estádio Wanda Metropolitano, casa do próximo rival da equipe inglesa na competição.