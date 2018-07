Klose e Ozil são novas baixas alemãs para amistoso

Sem Klose, o técnico Joachim Loew resolveu convocar Lewis Holtby, do Schalke 04, para preencher a lacuna aberta no ataque da seleção, que já tinha confirmado outros sete desfalques por causa de lesões. São eles: os meios-campistas Bastian Schweinsteiger e Toni Kroos, os defensores Holger Badstuber e Jerome Boateng e o atacante Mario Gomez, todos do Bayern de Munique, o lateral-esquerdo Marcel Schmelzer, do Borussia Dortmund, e o volante Sami Khedira, do Real Madrid.

Devido ao grande número de baixas, Loew acabou promovendo também a convocação de Sebastian Jung, jogador de Eintracht Frankfurt e da seleção Sub-21 alemã, chamado pela primeira vez para o time principal da Alemanha. Além disso, o meia Sven Bender, do Borussia Dortmund, também ganhou uma chance ao entrar na lista de convocados.