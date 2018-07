Klose marca e Lazio começa ano vencendo a Inter

ROMA - Os anos passam e Miroslav Klose não perde o faro de gol. O centroavante alemão abriu 2014 nesta segunda-feira marcando o gol da vitória da Lazio sobre a Inter de Milão, no Estádio Olímpico de Roma, em que fechou a 18.ª rodada do Campeonato Italiano. Por ser feriado naquele país, a maior parte da primeira rodada do ano aconteceu nesta segunda-feira.

O gol saiu aos 26 minutos do segundo tempo. A jogada começou na direita e a bola chegou até Candreva, que cruzou para a área. Ali, Klose aproveitou a desatenção de Rolando, se antecipou ao zagueiro português, e bateu forte, de primeira, sem chances de defesa para Handanovic.

Este foi apenas o quinto gol do veterano de 35 anos no Campeonato Italiano. O artilheiro da competição é Giuseppe Rossi, da Fiorentina. Na classificação entre clubes, a liderança é da Juventus, com 49 pontos. A Lazio foi ao 10.º lugar, com 23, enquanto a Inter de Milão ocupa a sexta posição, com 31, sete a menos que o Napoli, último time dentro do G3, zona de classificação para a Liga dos Campeões.