Klose marca, Lazio vence Inter de Milão e embola briga no Italiano

Com a vitória, a Lazio chegou a seis partidas sem derrota no Campeonato Italiano, subindo para os mesmos 33 pontos que o Napoli, mas atrás, no quarto lugar, por conta do saldo de gols. A Inter de Milão está um ponto à frente, com 34. A Juventus lidera com 38 e recebe o Atalanta no domingo, fora de casa.

O jogo neste sábado, no Estádio Olímpico de Roma, foi repleto de chances para os dois lados. Klose chegou a perder um gol claro, sozinho com Handanovic, mas se redimiu fazendo o da vitória aos 37 do segundo tempo. No lance, Mauri deu toque preciso e o alemão bateu cruzado, sem chances para o goleiro. Foi o 10.º gol dele no Italiano, ainda atrás de Cavani (11) e El Shaarawy (13).

Também neste sábado, pela 17.ª rodada, a Udinese foi buscar um empate com o Palermo, em 1 a 1, em Údine. Ilicic marcou aos 33 minutos do primeiro tempo e o artilheiro Di Natale, a um minuto do fim da partida, deixou tudo igual. Assim como Klose, ele também tem 10 gols no campeonato.