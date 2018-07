Kluivert é anunciado como novo diretor de futebol do PSG

O ex-jogador Patrick Kluivert tem nova função na sua carreira longe dos gramados. Nesta quinta-feira, o Paris Saint-Germain anunciou que o holandês foi contratado para ser diretor de futebol da equipe, que contratou recentemente o técnico Unay Emery.

De acordo com o comunicado em que anunciou o acerto com Kluivert, o ex-jogador "vai desempenhar um papel ativo no desenvolvimento nacional e internacional do clube" e também terá a tarefa de definir a estratégia esportiva de longo prazo do time, além de funcionar como um embaixador.

Além disso, Kluivert vai trabalhar em colaboração com o gerente-geral Jean-Claude Blanc, além de supervisionar o trabalho de Emery. "Estou extremamente honrado em participar de um grande clube como o Paris Saint-Germain e assumir o papel de diretor de futebol", declarou.

"Eu vou conduzir a minha missão com grande ambição e rigor. Estamos todos em Paris para atingir os elevados objetivos estabelecidos pelo clube e satisfazer as expectativas dos jogadores e torcedores", acrescentou, ao site oficial do clube parisiense.

O acerto com o PSG significa um retorno de Kluivert ao futebol francês, onde ele encerrou a sua carreira de sucesso, no Lille. Antes, teve passagens marcantes por grandes clubes do futebol mundial, como Ajax e Barcelona, além de ter brilhado pela seleção da Holanda.

Fora dos gramados, trabalhou como treinador do Twente e da seleção de Curaçao, além de ter sido assistente técnico de alguns clubes e também da seleção holandesa, inclusive na Copa do Mundo de 2014. Agora fará parte da diretoria do PSG.