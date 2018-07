Knicks surpreende Spurs e encerra série negativa em casa

O New York Knicks enfim voltou a dar uma alegria ao seu torcedor no Madison Square Garden. Após acumular uma sequência de quatro tropeços no seu ginásio, o time nova-iorquino conseguiu um triunfo de peso na rodada de domingo da NBA ao superar o San Antonio Spurs por 94 a 90.

Carmelo Anthony registrou 25 pontos pelo Knicks, que se destacou pela boa atuação defensiva, limitando o Spurs a um aproveitamento de apenas 36% nos arremessos de quadra, o que acabou sendo fundamental para a 23ª vitória em 56 jogos do time de Nova York nesta temporada, campanha que o deixa apenas na 12ª posição na Conferência Leste.

Assim, o time também se recuperou da derrota da última sexta-feira para o Denver Nuggets, quando levou 131 pontos em casa, um resultado que se somou aos reveses para Cleveland Cavaliers e as equipes de Los Angeles nos seus compromissos anteriores como mandante.

Kawhi Leonard marcou 36 pontos pelo Spurs, que vinha embalado por duas vitórias consecutivas e está na vice-liderança do Oeste, com 41 triunfos em 54 partidas. Já LaMarcus Aldridge acumulou 15 pontos e dez rebotes.

Também na noite de domingo, o Detroit Pistons reverteu uma desvantagem de 16 pontos no último quarto para superar o Toronto Raptors por 102 a 101, fora de casa. Tobias Harris marcou 24 pontos e Kentavious Caldwell-Pope anotou 21, incluindo uma cesta de três que colocou o Pistons em vantagem a 13s2 do fim.

Andre Drummond somou 18 rebotes e dez pontos para registrar seu 36º "double-double" nesta temporada, sendo importante para levar o time de Detroit a encerrar uma série de quatro derrotas em Toronto. A sua equipe está na oitava posição no Leste.

DeMar DeRozan liderou o Raptors com 26 pontos e Jonas Valanciunas anotou 17, além de ter obtido nove rebotes. Já o brasileiro Lucas Bebê somou seis pontos, três rebotes e duas assistências em 31 minutos. Mas não foi suficiente para evitar a décima derrota do quarto colocado do Leste nas últimas 14 partidas.

Em casa, o Minnesota Timberwolves aproveitou as ausências dos lesionados Jimmy Butler, Dwyane Wade, Nikola Mirotic e Paul Zipser para superar o Chicago Bulls por 117 a 89. Já o Sacramento Kings contou com 28 pontos, 14 rebotes e sete assistências de DeMarcus Cousins para derrotar o New Orleans Pelicans, em casa, por 105 a 99.

Confira os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

Washington Wizards x Oklahoma City Thunder

Charlotte Hornets x Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets x Memphis Grizzlies

Miami Heat x Orlando Magic

Milwaukee Bucks x Detroit Pistons

Indiana Pacers x San Antonio Spurs

Dallas Mavericks x Boston Celtics

Denver Nuggets x Golden State Warriors

Utah Jazz x Los Angeles Clippers

Phoenix Suns x New Orleans Pelicans

Portland Trail Blazers x Atlanta Hawks