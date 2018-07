Koeman faz história na Holanda ao assumir Feyenoord O técnico Ronald Koeman foi confirmado nesta quinta-feira como novo técnico do Feyenoord. Ele assinou contrato por uma temporada com o clube e, com isso, colocou seu nome na história do futebol holandês. É a primeira vez que alguém terá passagem pelas três grandes equipes do país (Feyenoord, Ajax e PSV) como jogador e treinador.