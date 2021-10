Koeman nega o retorno de Daniel Alves ao Barcelona: 'Ninguém me falou nada'

Sem clube desde que rescindiu seu contrato com o São Paulo há cerca de um mês, o lateral-direito Daniel Alves, de 38 anos, chegou a acenar um possível retorno ao Barcelona. Nesta terça-feira, o técnico do time espanhol, o holandês Ronald Koeman, disse desconhecer o assunto. "Não sei, ninguém do clube me falou nada sobre esse assunto ou sobre essa possibilidade, então prefiro não comentar", afirmou em entrevista coletiva, dias depois da vitória sobre o Valencia, pelo Campeonato Espanhol, que lhe deu sobrevida no cargo.

No final de semana, o brasileiro disse em entrevista ao jornal espanhol Sport que se ofereceu para voltar a atuar com a camisa da equipe espanhola, pelo qual atuou entre 2008 e 2016, com uma série de títulos conquistados. "O único lugar neste mundo onde tenho casa é em Barcelona. Se acham que precisam de mim, só têm que me chamar", contou o lateral-direito.

A preocupação de Koeman é com relação ao jogo desta quarta-feira pela Liga dos Campeões da Europa. A vitória sobre o Valencia trouxe um clima de maior tranquilidade. Mas a pressão demorou pouco para reencontrar o clube. Pela terceira rodada, o time enfrentará o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, em busca de seus primeiros pontos no Grupo E da competição. E com a obrigação da vitória para seguir sonhando com a classificação às oitavas de final, segundo o próprio treinador.

"Temos que vencer para ter a chance de ir para a segunda fase. Não há outra escolha a não ser vencer a partida. Sabemos o que temos de fazer, que é marcar pontos. É a única possibilidade de passar", resumiu.

O atacante argentino Sergio "Kun" Agüero, que fez a sua estreia pelo Barcelona no último domingo, afirmou estar feliz por ter recebido muito carinho e pontuou que não está obcecado em marcar o primeiro gol pela equipe. E concordou com Koeman com relação à postura que o time precisa ter para alcançar um resultado em casa nesta quarta-feira.

"Temos que ganhar sim ou sim. Se não ganhamos, estamos quase fora. Estamos confiantes e com a ajuda da torcida, que certamente vai nos ajudar", disse Agüero.

O treinador destacou que, apesar de muito jovem, seu elenco tem condição de enfrentar o desafio desta quarta-feira e saberá lidar com a pressão de jogar pela vitória. Entretanto, deixou claro que não deve haver uma expectativa com relação ao desempenho do time a longo prazo na Liga dos Campeões.

"Acho que podemos competir, mas não podem exigir que ganhemos a Champions. Há times que estão à nossa frente, mas vamos tentar competir. Estamos recuperando jogadores e, embora ainda não estejam no melhor momento, nos fazem melhorar. Mas temos que competir e passar por essa fase de grupos", destacou Koeman.