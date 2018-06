Koke diz que atletas da Espanha deixam de ver jogos da Copa por causa da 'siesta'

O meio-campista Koke revelou que os jogadores da seleção espanhola não vêm assistindo muitas partidas da Copa do Mundo na Rússia. De acordo com o atleta do Atlético de Madrid, o primeiro jogo do dia acontece na hora da "siesta", tradicional soneca tirada na Espanha depois do almoço.

+ Piqué é homenageado por completar 100 jogos pela Espanha: 'É como uma família'

+ Lateral da Espanha já mira 1º lugar de grupo e evita apontar rival para oitavas

+ Sergio Ramos destaca evolução da Espanha e pede mais conclusões a gol

"Nós temos assistido às partidas que podemos na concentração", disse Koke em entrevista ao jornal El País, na edição publicação neste sábado. "O primeiro jogo coincide com a 'siesta' e o segundo com o treinamento. Normalmente, nós vemos o último (confronto do dia) enquanto jantamos", relatou o meia.

De acordo com o jogador, há pouca diferença entre o comando de Julen Lopetegui, demitido às vésperas do Mundial após ser contratado pelo Real Madrid de maneira conturbada, e Fernando Hierro, treinador da Espanha no torneio. "Não mudou muita coisa. Cada um tem seu toque pessoal. Mas na forma de jogar, de mover a bola de lado a lado, isso está igual", opinou o companheiro de Diego Costa no Atlético de Madrid.

Koke, por sua vez, diz que o centroavante entendeu qual é a melhor forma de atuar pela seleção espanhola. "No clube, a nossa forma de jogar é de tomar a iniciativa, mas defender bem e ser mais direto. É um estilo rápido e focado no centroavante, buscamos ele e Griezmann para fazer a transição rápida. Ele tem muito mais protagonismo no Atlético do que aqui. Costa compreendeu que na Espanha ele não tem de tocar tanto na bola e pode se limitar a só finalizar", comentou Koke.

Depois de empate por 3 a 3 contra Portugal, mo dia 15, em Sochi, e vitória por 1 a 0 sobre o Irã, na quarta-feira, em Kazan, a Espanha ainda terá de fazer uma partida para garantir classificação às oitavas de final. A partida será contra o Marrocos, às 15 horas (de Brasília) desta segunda-feira, em Kaliningrado.