Kolo Touré leva seis meses de suspensão por doping

O jogador, irmão de Yaya Touré, já estava suspenso preventivamente desde 2 de março, quando o doping foi anunciado. Como a punição é retroativa, ele fica afastado dos gramados até 2 de setembro, perdendo as três primeiras rodadas do Campeonato Inglês da próxima temporada.

Logo após o anúncio do resultado do teste, Touré confirmou que havia tomado, sem o conhecimento dos médicos do clube, alguns comprimidos para emagrecimento que sua esposa consumia.

Por conta deste doping, a FA vai continuar fazendo testes antidoping especiais em Kolo Touré pelos próximos dois anos.