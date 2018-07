Kompany desfalca Manchester City por até 6 semanas e preocupa Guardiola

O zagueiro Vincent Kompany voltou a ser um problema para o Manchester City. Nesta sexta-feira, o técnico Joseph Guardiola anunciou que o defensor belga ficará afastado do time inglês por até seis semanas para se recuperar de uma lesão no joelho direito. Assim, o jogador só deve voltar ao time em janeiro.

Kompany se machucou na partida contra o Crystal Palace na semana passada, em rodada do Campeonato Inglês. De acordo com os médicos que o jogador consultou em Barcelona, o zagueiro ficará afastado entre quatro e seis semanas após romper um dos ligamentos do joelho.

Com a lesão, Guardiola terá apenas dois zagueiros de ofício, John Stones e Nicolas Otamendi, para um mês que será cheio para o City nas competições nacionais e internacionais. Yaya Toure poderia ser outra opção para o setor, mas o treinador já avisou que conta com o jogador para atuar em posições mais ofensivas.

Kompany faz temporada tumultuada no City, ainda sem completar uma partida em cinco confrontos em que começou como titular. Já foram três problemas físicos nestes primeiros meses da temporada.

Ao todo, o defensor belga já acumula 35 lesões desde que chegou ao Manchester City, em 2008. Pelas estimativas, os problemas físicos afastaram o jogador do time num período que poderia totalizar cerca de dois anos.