Kompany desfalca treino por lesão e preocupa Bélgica Zagueiro e capitão da seleção belga, Vincent Kompany não participou do treino desta quinta-feira e passou a ser dúvida para o duelo diante da Rússia. O jogador está com um problema na virilha e ainda não sabe se terá condições de atuar no domingo, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo.