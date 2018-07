Kompany deve desfalcar o City por um mês, prevê Pellegrini

Esta foi a 14ª lesão na panturrilha sofrida por Kompany desde a sua chegada ao Manchester City em 2008. E as contusões vem atrapalhando o zagueiro belga nos últimos meses, tanto que ele só disputou 19 partidas nesta temporada pelo Manchester City.

"Vincent, infelizmente, mais uma vez tem uma lesão muscular na panturrilha, a mesma que ele teve antes. Saberemos amanhã (nesta quarta) a gravidade da lesão. Lesões musculares sempre significam um mês", disse Manuel Pellegrini, técnico do Manchester City.

Além de Kompany, o time inglês perdeu o zagueiro argentino Nicolas Otamanedi no primeiro tempo do duelo da última quinta-feira. Nesse caso, porém, a situação não é tão preocupante, de acordo com o treinador."Nicolas Otamendi recebeu um chute e em apenas alguns dias ele vai se recuperar, vamos ver o modo como ele se desenvolve", afirmou.

Após avançar na Liga dos Campeões, o Manchester City volta suas atenções para o Campeonato Inglês. No próximo domingo, o time vai receber o rival Manchester United em clássico válido pela 30ª rodada.