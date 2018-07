Kompany fica fora do treino e é dúvida na Bélgica Zagueiro e capitão da seleção belga, Kompany voltou a ficar fora do treino neste sábado, em Mogi das Cruzes, no interior paulista. Assim, ele permanece como dúvida para o jogo contra os Estados Unidos, terça-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.