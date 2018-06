Kompany se lesiona em treino e vira preocupação na Bélgica para Copa

O zagueiro belga Vincent Kompany será submetido a exames para avaliar a extensão de uma lesão na virilha que ele sofreu no sábado, no empate por 0 a 0 com Portugal, em meio a temores de que o defensor possa ser descartado da Copa do Mundo da Rússia.

Kompany saiu do campo nos minutos iniciais do segundo tempo, depois de lesionar em uma disputa com Gelson Martins. E o técnico Roberto Martinez, que vai divulgar a lista final de 23 convocados para a Copa do Mundo na segunda-feira, explicou que o zagueiro sentiu um desconforto em sua virilha.

Se Kompany for descartado da Copa do Mundo que começará em 15 de junho, este seria o segundo grande torneio consecutivo que ele perderá por contusão, pois ficou de fora da Eurocopa de 2016 por causa de uma lesão na perna.

"Você não quer perder jogadores como Vincent", disse Martinez após o jogo de sábado em Bruxelas. "Há a experiência, há um pouco de conhecimento, há a comunicação em campo. Eu acho que essa compreensão, saber o que se esperar em grandes jogos e grandes momentos, é importante, então você não quer perder nenhum desses jogadores."

A carreira do capitão do Manchester City foi prejudicada por lesões, mas ele parecia estar em boa forma rumo à Rússia, onde a equipe repleta de talentos da Bélgica é considerada uma das candidatas ao título. A equipe de Martinez jogará contra Panamá, Tunísia e Inglaterra no Grupo G da Copa do Mundo.

Kompany fez sua 77ª partida pela Bélgica contra Portugal. Ele estreou pela seleção em 2004. "Nos sentimos um pouco decepcionados por ele, porque está trabalhando tão bem nos treinamentos", disse Martinez. "Já a sua influência sobre o grupo é sempre positiva, ele sempre quer ajudar e está trabalhando muito duro".