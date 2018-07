Kompany sofre nova lesão muscular e vira desfalque para o Manchester City

A sequência de lesões do zagueiro Vincent Kompany parece não ter fim, e nesta sexta-feira o Manchester City revelou que o belga voltará a ficar afastado do futebol por conta de um novo problema físico. Desta vez, a contusão muscular foi na virilha do jogador de 30 anos.

Kompany tem sido perseguido por lesões nos últimos quatro anos. Diante do Swansea, na última quarta-feira, ele disputava sua primeira partida depois de quatro meses afastado por um problema justamente na virilha. Mas o belga nem conseguiu ficar em campo até o apito final, após sentir novamente a região.

O City não confirmou a gravidade da lesão nesta sexta-feira, apenas informou que não há prazo para seu retorno. Na última temporada, o jogador atuou em somente 22 partidas do clube, perseguido por problemas na virilha e na panturrilha. Foram cinco contusões em 2015/2016 e mais de dez nos últimos anos.