Kompany volta a se machucar após choque com colega de Manchester City

Com apenas quatro jogos na temporada pelo Manchester City, Vincent Kompany está machucado de novo. O zagueiro sofreu uma lesão no ligamento do joelho e pode ficar fora por "diversas semanas", conforme revelou nesta terça-feira o técnico espanhol Pep Guardiola.

O belga, de 30 anos, se lesionou durante a vitória sobre o Crystal Palace, no fim de semana, quando se chocou com o próprio goleiro do City, Claudio Bravo. Kompany será tratado em Barcelona, pelo médico Ramon Cugat.

"Ele está triste e eu estou triste", disse Guardiola, nesta terça-feira, em entrevista coletiva, adiantando que ele vai ficar sem jogar por um grande período. O City, entretanto, não especificou o grau da lesão.

O City se prepara para enfrentar o Borussia Mönchengladbach na quarta-feira, no Borussia Park, casa do rival. A equipe inglesa tem sete pontos no Grupo C da Liga dos Campeões, contra nove do líder Barcelona.