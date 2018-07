Koscielny quer a França chegando longe neste Mundial Passada a pressão inicial e a intensa cobrança da fase de grupos, a França agora almeja chegar longe nesta Copa do Mundo. É o que diz o zagueiro Laurent Koscielny, que espera derrotar a Nigéria nesta segunda-feira, em Brasília, e sair do estádio Nacional Mané Garrincha com a vaga nas quartas de final.