Kosovo trocará de técnico após encerrar participação nas Eliminatórias da Copa

A seleção do Kosovo vai mudar de técnico após a sua primeira participação em uma edição das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, a Federação de Futebol do Kosovo anunciou que Albert Bunjaku vai deixar o comando da equipe nacional após o encerramento da participação da seleção no torneio classificatório.

O presidente da federação kosovar, Fadil Vokrri, afirmou que, após conversas com Bunjaku, o treinador concordou em deixar o cargo após o final das Eliminatórias Europeias "para abrir o caminho para um novato" comandar a seleção nacional.

O Kosovo ainda tem dois jogos a fazer nas Eliminatórias, contra Ucrânia e Islândia, ambos em novembro. A equipe somou apenas um pontos nas oito partidas que disputou pelo Grupo I, com o empate por 1 a 1 contra a Finlândia, fora de casa, no ano passado. A chave é liderada pela Croácia com os mesmos 16 pontos da Islândia, mas com vantagem nos critérios de desempate.

No ano passado, o Kosovo recebeu o reconhecimento da Uefa e da Fifa. Assim, rapidamente as entidades permitiram e avalizaram a participação da seleção kosovar nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.