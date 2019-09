Kovac exalta evolução do Bayern e prevê melhor campanha nesta Liga dos Campeões

O técnico do Bayern de Munique, Niko Kovac, afirmou nesta terça-feira que o time evoluiu em relação à temporada passada do futebol europeu e previu que a equipe alemã deverá realizar melhor campanha nesta Liga dos Campeões. O clube fará a sua estreia na competição continental nesta quarta, às 16 horas (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, contra o Estrela Vermelha, da Sérvia, e o comandante está confiante de que o Bayern avançará pelo menos até as quartas de final. Na edição passada do torneio, acabou eliminado pelo Liverpool nas oitavas.

"Tivemos o azar de termos sido derrotados por um time que acabou conquistando o título da Liga dos Campeões. Agora temos um novo ano, uma nova temporada, uma nova sorte. Queremos passar pela fase de grupos primeiro, mas depois estou convencido de que podemos ir mais longe do que na temporada passada", disse o treinador, em entrevista coletiva.

Atual quatro colocado do Campeonato Alemão, com oito pontos, o Bayern vem mostrando instabilidade em suas atuações desde o ano passado e no último sábado empatou por 1 a 1 com o RB Leipzig, atual líder da competição nacional, fora de casa. E nesta quarta-feira espera aproveitar o fator campo e abrir o Grupo B da Liga dos Campeões com uma vitória. No outro jogo pela primeira rodada desta chave, o Olympiacos recebe o Tottenham em Atenas, na Grécia, a partir das 13h55 (de Brasília) desta quarta.

Para esta partida diante do Estrela Vermelha, Kovac não poderá contar com o lateral-esquerdo Alaba, que sofreu uma lesão muscular que o deixará afastado dos gramados por "no máximo duas a três semanas", confirmou o treinador. O francês Lucas Hernández, que já substituiu o austríaco contra o RB Leipzig no final de semana, voltará a ser escalado como titular.

"Alaba é um jogador importante que, infelizmente, perdemos para este jogo, mas Lucas Hernández foi campeão mundial jogando nesta posição (no ano passado, pela seleção francesa) e Alphonso Davies também pode jogar nesta posição", disse o técnico do Bayern nesta terça. Titular da lateral esquerda do Bayern há anos, Alaba se lesionou durante o aquecimento para a partida do último sábado em Leipzig.

Lucas Hernández chegou ao Bayern em julho deste ano, quando foi contratado junto ao Atlético de Madrid, e será um dos responsáveis por anular as investidas ofensivas do Estrela Vermelha, cuja qualidade da equipe foi enaltecida por Kovac. "Eles têm jogadores muito bons e, se você deixá-los jogar, será difícil, temos que tirar a bola deles", alertou.

Quem também concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira foi o goleiro Manuel Neuer, que garantiu estar em "boa forma" após amargar uma série de lesões nas últimas temporadas que atrapalharam a sua continuidade no time do Bayern e até chegaram a colocar em dúvida a sua presença na seleção alemã para a Copa do Mundo de 2018.

E o capitão do time alemão destacou que a equipe foi eliminada "muito cedo" na edição passada da Liga dos Campeões, que ele qualificou como uma "longa e pedregosa estrada". Porém, o goleiro está confiante de que o Bayern desta vez vai realizar uma boa campanha. "A motivação do time está alta. Nós queremos melhorar e ir mais longe do que na última temporada. Nós queremos pelo menos avançar às semifinais", projetou.