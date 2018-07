Kranjcar desfalca o Tottenham até o fim da temporada

A lesão ocorreu na derrota para o Portsmouth na semifinal da Copa da Inglaterra, no último final de semana. "Ele precisará passar por uma cirurgia complicada", informou o técnico Harry Redknapp nesta sexta-feira.

Uma das esperanças do Tottenham para se garantir na Liga dos Campeões, aliás, é o goleiro brasileiro Gomes. Em grande fase, ele foi aplaudido pelos jogadores na vitória sobre o Arsenal, por 2 a 1, na quarta-feira. "Estou em um grande momento, tenho ajudado o time, mas me sinto o mesmo de sempre", afirmou nesta sexta-feira.

O Tottenham está na quinta colocação do Campeonato Inglês com 61 pontos, um atrás do Manchester City. Os quatro primeiros garantem vaga na Liga dos Campeões.