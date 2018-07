Krasnozhan será o novo técnico do Anzhi

Krasnozhan, de 48 anos, substitui Andrei Gordeyev e o brasileiro Roberto Carlos, que assumiram o cargo provisoriamente e em conjunto em setembro, quando Gadzhi Gadzhiyev foi demitido depois de muitos anos no posto.

"A comissão dirigente nomeou Yuri Krasnozhan como técnico do Anzhi Makhachkala," disse o clube da região do Cáucaso do Norte em seu site oficial.

"O técnico russo assinou um contrato de cinco anos."

Krasnozhan foi demitido pelo Lokomotiv em junho, apesar de o Anzhi estar entre os primeiros da liga naquela época. O clube disse que ele foi demitido por "negligência ao seu trabalho" depois de uma controversa derrota da equipe.

"Sou muito grato aos chefes do Anzhi por confiarem em mim com essas enormes responsabilidades", disse Krasnozhan, que ficou conhecido quando foi técnico dos rivais do Cáucaso do Norte, o Spartak Nalchik.

Ao ser perguntado como iria lidar com Eto'o e Roberto Carlos, que ainda joga na lateral esquerda, Krasnozhan disse: "O Anzhi não é composto só de Roberto e Samuel. Também temos outros jogadores talentosos, caras locais."

"Eu não preciso controlá-los. Precisamos ser uma unidade, uma equipe."

Segundo especulações na mídia, o clube, financiado pelo bilionário Suleiman Kerimov, teria considerado outros grandes técnicos como Fabio Capello, da seleção inglesa, José Mourinho, do Real Madrid, e o ex-técnico da Rússia, Guus Hiddink.