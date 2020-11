Kroos critica novos torneios da Fifa e da Uefa: 'criados para sugar tudo dos jogadores'

O meia alemão Toni Kroos, do Real Madrid, fez uma crítica contundente às novas competições criadas pela Fifa e pela Uefa, como a Liga das Nações ou o novo Mundial de Clubes. No podcast que faz com o irmão Felix, o Einfach mal Luppen, jogador do Eintracht Braunschweig, o meiocampista afirmou que se visa demais o dinheiro e esquece-se da questão física dos jogadores.

"Está claro com a invenção dessas novas competições que somos apenas marionetes da Fifa e da Uefa. Novas competições são concebidas, como a Liga das Nações ou a expansão do Mundial de Clubes, para maximizar o lucro e, ao fazer isso, estão simplesmente forçando os jogadores a novos limites físicos", reclamou Kroos.

"Essas competições são criadas para fisicamente sugar tudo de cada jogador e o máximo de dinheiro possível", criticou.

O meia ainda defendeu as ligas nacionais, como LaLiga ou a Premier League, em detrimento da ideia de uma Superliga Europeia, ideia encampada recentemente por clubes como Liverpool, Manchester United e Barcelona. "Quando certas coisas funcionam bem, é uma boa ideia deixá-las como elas são", começou.

"De um ponto de vista esportivo, sem dúvida seria interessante porque só haveria partidas de alto nível. Mas a brecha entre os clubes grandes e pequenos se ampliará ainda mais. Nem sempre tudo tem que ser mais, mais rápido, mais e mais dinheiro", completou.

O alemão ainda criticou comemorações como a de Aubameyang, que colocou a máscara do herói da Marvel Pantera Negra algumas vezes para celebrar os gols, ou dancinhas. No ponto de vista dele, são besteiras, e ele não comemorar dessas formas não quer dizer que esteja menos feliz, apenas que demonstra menos a felicidade.