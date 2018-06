Kroos sofre lesão no joelho e preocupa o Real Madrid

O Real Madrid ganhou um problema para os seus próximos compromissos na temporada 2017/2018. Nesta sexta-feira, o clube espanhol comunicou que o volante alemão Toni Kroos sofreu uma lesão no joelho esquerdo e vai desfalcar o time, ainda que não tenha realizado uma previsão sobre o seu período de afastamento dos gramados.

"Após os testes realizados hoje (sexta-feira) no nosso jogador Toni Kroos pelo departamento médico do Real Madrid se diagnosticou uma torção do ligamento lateral externo no joelho esquerdo. Pendente de evolução", anunciou o Real Madrid através de um comunicado oficial.

A principal preocupação do clube com Kroos envolve a sua participação no jogo de volta com o Paris Saint-Germain, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, marcado para 6 de março, na França. Até lá, o time fará cinco partidas pelo Campeonato Espanhol, diante de Bétis (18 de fevereiro), Leganés (dia 21), Alavés (dia 24), Espanyol (dia 27) e Getafe (3 de março).

Kroos participou de todo o duelo com o PSG, na última quarta-feira, tendo sofrido o pênalti que foi convertido por Cristiano Ronaldo e abriu caminho para a vitória de virada do Real Madrid por 3 a 1.