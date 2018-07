Kuba desfalca o Dortmund até o final da temporada

DORTMUND - O Borussia Dortmund confirmou neste domingo que o meia Jakub Blaszczykowski, capitão da seleção polonesa, vai desfalcar a equipe até o final da temporada 2013/2014 do futebol europeu por causa de uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito. O clube explicou que um exame realizado neste domingo confirmou a gravidade da contusão, sofrida no início do empate por 2 a 2 com o Augsburg, em casa, no último sábado, pelo Campeonato Alemão.

Assim, Blaszczykowski, mais conhecido pelo apelido Kuba, passará por uma cirurgia nos próximos dias. "Nada pode me jogar fora tão rapidamente. Eu vou fazer de tudo para voltar ao campo mais forte do que nunca", disse o jogador polonês, ao site oficial do clube.

O médico do Borussia Dortmund, Markus Braun, disse, porém, que o jogador, de 28 anos, só deverá ser liberado para treinar após o encerramento da atual temporada. E a lesão de Kuba é a mais nova baixa do clube, que perdeu, nos últimos meses, lkay Gundogan, Mats Hummels, Lukasz Piszczek e Neven Subotic, todos com lesões graves.