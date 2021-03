Kuscevic e Veron continuam em fase de tratamento de lesões no Palmeiras

O zagueiro Benjamín Kuscevic e o atacante Gabriel Verón, do Palmeiras, continuam em tratamento de lesões e não participaram do treino desta quinta-feira na Academia de Futebol. Os dois não teriam condições de jogo se o atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores entrasse em campo, neste sábado, diante do São Paulo, pelo Campeonato Paulista, competição paralisada por causa da pandemia.

Já o atacante Wesley treinou normalmente e participou de toda a movimentação com o restante dos companheiros do elenco, enquanto o volante Gabriel Furtado se recupera da cirurgia no púbis, ao seguir cronograma estabelecido pela comissão técnica.

A atividade foi orientada por João Martins, auxiliar do técnico Abel Ferreira, que continua em Portugal, onde foi encontrar sua família. O treinador só deverá retornar aos trabalhos no fim do mês.

João Martins dividiu os atletas em dois grupos e trabalhou transições ofensivas e defensivas. Saídas de bola e passes também foram aperfeiçoados, além de chutes a curta e médias distâncias.

Nesta sexta-feira, às 16 horas, Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Viña, Felipe Melo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Rony, Luiz Adriano e Willian, pertencentes ao primeiro grupo a ter recesso após a vencedora temporada de 2020, se reapresentam.