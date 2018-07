Kuwait lança candidato para integrar Comitê Executivo da Fifa

A Associação de Futebol do Kuwait lançou nesta quinta-feira o xeque Ahmad Al-Fahad Al-Sabah para ser candidato a ocupar uma das três vagas da Ásia no Comitê Executivo da Fifa. Al-Sabah é o presidente de honra da entidade kuwaitiana e também é membro do Comitê Olímpico Internacional (COI).

A escolha do novo representante asiático no comitê da Fifa será realizada através de eleição, marcada para abril, um mês antes da eleição para presidência da entidade máxima do futebol.

"Nós acreditamos fortemente que não há candidato melhor para representar a Ásia no Comitê Executivo da Fifa do que o xeque Ahmad Al-Fahad A-Sabah", afirmou o secretário-geral da associação kuwaitiana, Sahoo Al Sahoo. "Ele tem uma incomparável compreensão do futebol - e dos esportes em geral - na Ásia e em todo o mundo e da administração esportiva."

A candidatura de Al-Sabah deve reforçar a campanha de Joseph Blatter em busca do seu quinto mandato consecutivo à frente da Fifa. O xeque já demonstrou seu apoio ao suíço e fez críticas públicas ao príncipe jordaniano Ali bin al-Hussein, um dos rivais de Blatter na eleição de maio.

Ao lançar sua candidatura para integrar o Comitê Executivo, Al-Sabah deve consolidar seu poder na Ásia, diminuindo a influência do príncipe na Confederação Asiática de Futebol. O dirigente do Kuwait é conhecido por ser decisivo em seus apoios nas eleições regionais. Em 2013, ele, que também é membro do Conselho Olímpico da Ásia, ajudou a levar o xeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, do Bahrein, à presidência da Confederação Asiática de Futebol.