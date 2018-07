Kuyt aceita críticas e admite má fase do Liverpool O atacante Dirk Kuyt admitiu neste sábado que as críticas ao Liverpool são justificadas, em razão da má fase da equipe inglesa. Para o jogador holandês, a torcida tem motivos para reclamar do time, um dos mais vencedores do futebol inglês, depois das derrotas para Wigan e Queens Park Rangers, que ocupam a zona de rebaixamento.