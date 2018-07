Kuyt desfalca Liverpool por um mês após sofrer lesão

A contusão no tornozelo direito do atacante holandês Dirk Kuyt era até menos séria do que se esperava, mas ainda assim ele desfalcará o Liverpool por um mês, segundo informou o clube inglês nesta quinta-feira.

Kuyt sofreu a contusão na vitória da seleção holandesa sobre a Suécia, na terça-feira, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2012. A princípio, os médicos temeram que o problema poderia ser grave - chegou-se a especular que o atacante só retornaria em 2011. Mas nesta quinta, o técnico Roy Hodgson revelou que a lesão não é tão séria.

"Os rumores que vieram da Holanda diziam que a lesão poderia levar um longo tempo de recuperação, talvez meses. Mas os médicos estão otimistas, acham que ele ficará afastado no máximo por um mês. Se tiver sorte, até mesmo por três semanas", informou o treinador do Liverpool.