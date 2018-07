Kuyt promete presente de Natal para torcida do Liverpool

"Queremos ser felizes e somar três pontos, principalmente no Boxing Day (nome dado para a rodada natalina do Campeonato Inglês)", disse Kuyt, um dos titulares do Liverpool. "Será um jogo muito importante para nós. E vencer em casa será especial."

Apesar de o Blackburn estar na lanterna do campeonato, Kuyt prevê dificuldades no jogo desta segunda-feira. "Eles não têm um time ruim. Precisaremos mostrar tudo o que temos. Temos que estar preparados para buscar os três pontos", avisou o holandês.

Além da data especial, uma vitória nesta segunda-feira é muito importante para o Liverpool se manter na briga pelas primeiras posições do Campeonato Inglês. O time de Kuyt está atualmente em sexto lugar, com 30 pontos, 14 atrás do líder Manchester City.