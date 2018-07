Kuznetsova vai à final em Moscou e fica a uma vitória do Masters da WTA

A russa Svetlana Kuznetsova aproveitou o apoio da torcida para ficar a uma vitória de mais um título na carreira e de se garantir no Masters da WTA. Nesta sexta-feira, ela derrotou a ucraniana Elina Svitolina por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/7 (7/2) e 6/4, e alcançou a decisão do Torneio de Moscou.

Se vencer a decisão, Kuznetsova não só conquistará o 17.º título de simples na carreira, como também garantirá uma vaga no Masters da WTA, torneio que reunirá as oito principais tenistas do ano em Cingapura a partir deste domingo.

Atualmente, Kuznetsova é a décima colocada da lista. Só que a oitava, a britânica Johanna Konta, não atua esta semana por conta de um problema físico. Já a nona, a espanhola Carla Suárez Navarro, foi eliminada precocemente em Moscou, após abandonar por um problema físico. Por isso, se for campeã, a russa estará classificada para Cingapura.

Nesta sexta, Kuznetsova teve muita dificuldade e chegou a ver o sonho da vaga na final quase ir por água abaixo. Depois de passear no primeiro set, viu Svitolina responder e igualar tudo na disputada segunda parcial. Já na terceira, a russa teve dificuldade para confirmar o serviço e foi ameaçada em duas oportunidades, mas confirmou o único break point que teve a seu favor para vencer.

Cabeça de chave número 1, Kuznetsova terá pela frente uma das zebras do torneio, depois de passar pela quarta favorita. Nesta sexta, em um confronto de surpresas, a australiana Daria Gavrilova passou pela alemã Julia Goerges. A 37.ª colocada do ranking derrotou a número 68 do mundo por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1.