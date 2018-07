Kvitova enfrenta Niculescu na final do Torneio de Luxemburgo

Petra Kvitova e Monica Niculescu vão se enfrentar pela terceira vez só este ano para decidirem o título do Torneio de Luxemburgo, que, junto com o de Moscou, na Rússia, ocupa a última semana da temporada 2016 do tênis feminino. No domingo já começa o Masters da WTA, com as oito primeiras do ranking mundial.

Nenhuma delas esteve em Luxemburgo. Kvitova, 11.ª da lista, é a primeira cabeça de chave e, nesta sexta-feira, avançou à final ao ganhar da norte-americana Lauren Davis, 85.ª do mundo, originária do qualifying. A vitória da sérvia foi por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3.

Na outra semifinal, Monica Niculescu, número 51 do ranking mundial, passou por 2 a 0 (duplo 6/3) pela holandesa Kiki Bertens, terceira cabeça de chave e 22.ª da WTA.

Kvitova e Niculescu já se enfrentaram três vezes no circuito, com duas vitórias para a sérvia. A primeira foi em 2013 e a segunda em Stuttgart (Alemanha), este ano. A romena ganhou pela Fed Cup, também na atual temporada.

Campeã em Florianópolis (SC) em 2013, Niculescu vai tentar o terceiro título da carreira, o primeiro após dois anos, uma vez que sua outra conquista foi em Guangzhou (China), em 2014. Desde então, perdeu as decisões de Nottingham (Inglaterra), em 2015, e Seoul (Coreia do Sul) este ano.

Já Kvitova tem 18 títulos na carreira. Este ano, ela foi campeã em Wuhan (China). Apesar da boa campanha em Luxemburgo, a sérvia fica fora do Masters porque terá descartados os pontos do vice-campeonato no Masters do ano passado.