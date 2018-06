La Coruña abre 2 a 0, mas vacila e cede empate ao Levante no Espanhol

Em duelo direto na briga para escapar da zona de rebaixamento, o La Coruña desperdiçou neste sábado uma chance incrível de deixar a temida zona da tabela do Campeonato Espanhol. Jogando em casa, o time abriu 2 a 0 no placar, mas cedeu o empate nos dez minutos finais da partida.

+ Confira a tabela do Campeonato Espanhol

Se tivesse vencido, o La Coruña teria deixado a zona da degola. Mas, com 17 pontos, permaneceu na 18ª e antepenúltima colocação da tabela. Já o Levante chegou aos 19 e ganhou uma posição, subindo para o 16º lugar.

Sob pressão no campeonato, o La Coruña criou expectativa na torcida ao abrir o placar neste sábado, aos 19 minutos. Após cobrança de falta na área, Adrián López subiu sozinho de cabeça e mandou para as redes.

A situação ficou ainda melhor quando os anfitriões chegaram ao segundo gol antes do intervalo. Aos 44, Florin Andone recebeu enfiada pela direita e bateu rasteiro, da entrada da área, na saída do goleiro.

A vitória parecia encaminhada para o time da casa. Até que, aos 34 minutos do segundo tempo, Fabian Schär desviou finalização do ataque do Levante contra as próprias redes e deu esperanças à equipe visitante.

O Levante, então, partiu para cima e impôs pressão ao La Coruña. A insistência valeu a pena porque, quatro minutos depois, Ivi acertou chute colocado, de fora da área, no canto esquerdo do goleiro e decretou o empate no placar. Nos instantes finais, o Levante ainda teve chance de virar o placar, sem sucesso.