La Coruña anuncia demissão do técnico Jose Oltra

Ainda em crise, o La Coruña anunciou neste domingo a demissão do técnico Jose Oltra, responsável por devolver o time à primeira divisão do futebol espanhol na temporada passada. A equipe, porém, segue em mau momento. Ocupa a última colocação do Campeonato Espanhol.

"Decidimos que este é o momento ideal para fazer esta mudança", declarou o presidente do clube, Augusto Cesar Lendoiro. O dirigente antecipou que o nome do novo treinador deverá ser confirmado nesta segunda-feira, último dia do ano.

Oltra, terceiro treinador a perder o emprego no Campeonato Espanhol nesta temporada, deixa o La Coruña depois da bem-sucedida campanha na temporada passada, quando comandou a equipe no retorno à elite do futebol espanhol.

No entanto, o treinador não conseguiu repetir o bom desempenho na primeira divisão. Com dificuldades na defesa, o time é o que mais sofreu gols na competição até agora (39). E soma apenas 12 pontos, três abaixo da última equipe fora da zona de rebaixamento.

Sob novo comando, o La Coruña volta a campo, após o recesso de fim de ano, no dia 5 de janeiro, contra o Málaga, diante de sua torcida no Estádio Riazor.