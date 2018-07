La Coruña anuncia novo técnico após campanha ruim no Espanhol

O clube se viu ameaçado pelo rebaixamento, mas o time conseguiu terminar a competição nacional em 15º lugar, com 42 pontos, apenas quatro à frente do Rayo Vallecano, que encabeçou a zona de descenso da tabela ao final do torneio, na 18ª colocação.

Novo comandante do La Coruña, Garitano estava desempregado desde quando foi demitido pelo Real Valladolid, em outubro, após apenas nove jogos no Campeonato Espanhol. Além do novo técnico, o Deportivo está prestes a anunciar a contratação do meia português Bruno Gama. Ele já atuou pelo time espanhol entre 2011 e 2013 e vinha defendendo o Dnipro, da Ucrânia. Dependendo apenas de exames médicos para assinar contrato, o atleta irá assinar um novo acordo de dois anos com o La Coruña.

NA ALEMANHA - Outro clube europeu que sofreu para permanecer na elite do seu país na última temporada, o Darmstadt também anunciou o seu novo técnico nesta sexta-feira. Trata-se de Norbert Meier, que estava no Arminia Bielefeld, da segunda divisão nacional, e assinou acordo para as duas próximas temporadas. Ele irá substituir Dirk Schuster, que foi contratado pelo rival Augsburg.

O Darmstadt terminou o último Campeonato Alemão em 14º lugar, com apenas dois pontos de vantagem sobre o Eintracht Frankfurt, que terminou a competição na zona de rebaixamento e precisou vencer o Nuremberg em um playoff para se manter na elite.