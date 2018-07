La Coruña bate o Elche por 1 a 0 em jogo entre os piores do Espanhol

Os dois times em pior momento no Campeonato Espanhol se enfrentaram nesta segunda-feira, na Galícia. Dono da casa, o Deportivo La Coruña levou a melhor sobre o Elche, ganhou por 1 a 0, e voltou a vencer depois de quase dois meses. Com o resultado, também conseguiu deixar a zona de rebaixamento.

Desde que levou oito gols do Real Madrid, em setembro, o Deportivo colecionava sete derrotas, três empates e uma vitória (contra o Valencia). Já o Elche não vence há seis partidas - foram três empates e três derrotas. Com 10 pontos, é o lanterna, enquanto o Deportivo foi a 13, no 16.º lugar.

O único gol na partida que fechou a 15.ª rodada do Campeonato Espanhol foi marcado aos 22 minutos de jogo, pelo argentino Luis Fariña. O meia recebeu na frente do zagueiro, na área, jogou para a perna direita e bateu de peito de pé, tirando do goleiro e colocando no ângulo.