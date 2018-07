La Coruña demite Domingos Paciência após apenas seis jogos

SÃO PAULO - Lanterna do Campeonato Espanhol, o Deportivo La Coruña decidiu trocar de técnico para tentar reagir e anunciou nesta segunda-feira a saída de Domingos Paciência. O nome do substituto do português ainda não foi definido pela direção do clube da Galícia. Enquanto isso, a equipe será treinada interinamente por José Ángel Franganillo.

Paciência teve uma passagem rápida pelo La Coruña. O treinador comandou a equipe pela primeira vez em 5 de janeiro, na vitória por 1 a 0 sobre o Málaga. Depois disso, porém, o time somou apenas um ponto em cinco rodadas, culminando na saída do português dois dias após a derrota por 3 a 0 para o Granada, em casa.

"Saio impressionado e agradecido pelo apoio que a torcida deu ao time, mesmo nos momentos mais difíceis, e triste, muito triste, pelos resultados", disse Paciência, através de um comunicado oficial. "Estou convencido que a salvação, o objetivo de seguir no Campeonato Espanhol, ainda é possível", completou.

Último colocado com 16 pontos, o La Coruña está seis pontos atrás da última equipe fora da zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol. A equipe volta a entrar em campo na próxima sexta-feira, fora de casa, quando vai enfrentar o Sevilla.