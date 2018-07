La Coruña derrota o Eibar de virada na abertura do Campeonato Espanhol

O La Coruña venceu de virada o Eibar por 2 a 1, em casa, na estreia das equipes no Campeonato Espanhol, cuja edição 2016/2017 começou nesta sexta-feira. Pedro Mosquera e Lucas Perez garantiram o triunfo. Ramis havia aberto o marcador para os visitantes.

O time anfitrião contou com a presença de dois brasileiros entre os titulares. O zagueiro Sidnei, ex-Internacional, e o volante Guilherme, ex-Corinthians, participaram da partida.

O Eibar saiu na frente aos 10 minutos do segundo tempo com Ramis. A reação do La Coruña começou com um gol de Mosquera aos 25 minutos e a virada veio a três minutos do fim com Lucas Perez.

No outro duelo do que abriu esta edição do Espanhol nesta sexta-feira, o Málaga ficou no empate por 1 a 1 com o Osasuna, em casa. Os dois gols saíram na etapa final da partida. Os anfitriões saíram na frente com Juanpi e os visitantes deixaram tudo igual com Fran Merida.

Atual bicampeão do torneio, o Barcelona estreia contra o Betis neste sábado, às 13h15, no Camp Nou. O Real Madrid, sem Cristiano Ronaldo, que se recupera de lesão, faz seu primeiro jogo no domingo, às 15h15, contra a Real Sociedad, fora de casa.