La Coruña e Real Sociedad ficam no empate na Espanha

Em confronto direto na luta contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol, Deportivo La Coruña e Real Sociedad não saíram do 0 a 0, neste sábado, pela 12.ª rodada. O resultado foi ruim para ambos, que seguem entre os últimos colocados.

O jogo no Estádio Riazor, em La Coruña, marcou a estreia do técnico escocês David Moyes no comando da Real Sociedad. Ele chega ao futebol espanhol, após uma passagem apagada pelo Manchester United na temporada passada na Inglaterra.

Mas Moyes já deve ter percebido que terá muito trabalho para livrar a Real Sociedad do rebaixamento no Campeonato Espanhol. A equipe está em 14.º lugar, com os mesmos 10 pontos do Deportivo La Coruña, mas uma posição à frente na tabela.

A liderança do Campeonato Espanhol segue nas mãos do Real Madrid, que venceu o Eibar por 4 a 0 neste sábado e chegou aos 30 pontos. Em outro jogo do dia, o segundo colocado Barcelona goleou o Sevilla por 5 a 1 e subiu para 28 pontos.