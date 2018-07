La Coruña e Valencia empatam e continuam próximos da zona da degola no Espanhol

Deportivo La Coruña e Valencia se enfrentaram nesta segunda-feira, no fechamento da décima rodada do Campeonato Espanhol, precisando da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Atuando em casa, o La Coruña saiu na frente, cedeu a igualdade ao Valencia, e o empate por 1 a 1 não ficou de bom tamanho para nenhum dos dois lados.

Pior para o La Coruña, que soma apenas nove pontos e está na beira da zona de rebaixamento, na 17.ª colocação. No sábado que vem, a equipe viaja para encarar o lanterna Granada. O Valencia, por sua vez, aparece na 14.ª posição, com 10 pontos, e encara o Celta de Vigo, fora de casa, no domingo.

O primeiro tempo desta segunda-feira foi bastante equilibrado, mas em uma ida rápida ao ataque, o La Coruña abriu o placar já nos acréscimos. Após bela jogada pela direita, Juanfran cruzou e Emre Çolak apareceu sozinho na marca do pênalti para finalizar firme, de cabeça.

O gol acordou o Valencia, que cresceu no segundo tempo e chegou à igualdade aos 10 minutos. Após saída de bola errada do La Coruña, Nani aproveitou sobra na área e rolou para Rodrigo finalizar. O goleiro Tyton até conseguiu fazer a defesa, mas a bola já havia ultrapassado a linha.